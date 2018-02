Responsabilidade social

Marcia e Daniel Borger oferecem o primeiro jantar beneficente da Amigoh (Amigos da Oncologia e Hematologia, do Albert Einstein). Com a presença de FHC. Dia 8, no Jardim América.

A Heineken estimulou o consumo consciente de álcool e a sustentabilidade nos três dias de Lollapalooza. Só vendeu chope a maiores de idade, identificados com uma pulseira. E incentivou a reciclagem dos copos descartados, com um jogo que dava brindes em troca do material recolhido.

A Fundação Itaú Social e o Unicef uniram forças para o seminário Educação Integral: Crer e Fazer. Dias 2 e 3, na sede da Fecomércio.

O Ultragaz Cultural começa amanhã, em SP. Depois, percorrerá mais 20 cidades pelo Brasil. Em seis anos, o programa já atingiu mais de 98 mil pessoas, em 77 municípios de 23 estados brasileiros, com 1.085 sessões de cinema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pré-estreia beneficente do musical O Rei Leão reuniu mais de 1.400 pessoas no Teatro Renault e arrecadou R$ 45 mil, que serão divididos entre Fundação Oftalmológica Rubem Cunha, Associação Cedro do Líbano de Proteção à Infância e ONG Ação Comunitária.

O Grupo Latam Airlines comemora: foi escolhido para integrar o Índice de Sustentabilidade nos Mercados Emergentes do Dow Jones (DJSI Emerging Markets) na categoria Viagem e Lazer.

Plan Brasil e Fundação Telefônica Vivo estão juntas no projeto Trabalhar Não é Brincadeira – contra a exploração do trabalho infantil no Maranhão. Investirão R$ 1,5 milhão em dois anos na causa.