Responsabilidade social

A Reserva Votorantim recebe, até 6 de abril, 26 alunos de pós-graduação em Biologia da USP e Unicamp. A pesquisa tem o objetivo de identificar novas espécies da flora.

É terça-feira o 2˚ Gala BrazilFoundation Miami. Em homenagem a David Hertz, do Gastromotiva, e Tony Kanaan, do Instituto Kanaan Barrichello. No Vizcaya Museum & Gardens.

O programa de coleta seletiva de Furnas gerou, no ano passado, R$ 272 mil – renda destinada a 500 famílias de catadores em sete estados e no Distrito Federal. Em cinco anos, já foram recicladas 850 toneladas de papel, plástico, metal e vidro. A iniciativa também proporciona à empresa reduzir seu lixo.

Para ampliar a percepção musical dos alunos do Projeto Guri, a Santa Marcelina Cultura estreia a terceira edição da série Horizontes Musicais, com apresentação da Banda Mantiqueira. Quarta, no Memorial da América Latina.

A Liberty Seguros lança, este mês, o projeto Sinal Livre. Para difundir boas práticas de mobilidade urbana nas cidades-sede da Copa das Confederações e do Mundial de 2014.

A Fundação Abrinq foi beneficiada com R$ 100 mil na campanha One Love – Juntos Para o Bem, estrelada por Isabeli Fontana. A top e a marca Morena Rosa ajudam crianças e adolescentes a terem seus direitos respeitados.

A rede de docerias Amor aos Pedaços entrega esta semana ao Projeto Velho Amigo – de Regina de Moraes Waib, Regina Helou e Maria Thereza Cunha Pereira – cheque com o valor arrecadado nas vendas do Bolo Magia, carro-chefe do Natal 2012.