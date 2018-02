Responsabilidade social

O Tucca Música pela Cura, projeto concebido para levar música de qualidade a crianças e adultos, apresentará 14 espetáculos especiais ao longo de 2013. Sempre na Sala São Paulo.

Acontece amanhã, no restaurante Bibi, da dupla Adolfo Gorenstein e Lia Tulmann, o evento Ídolos Eternos, cuja renda das vendas de produtos oficiais de atletas será parcialmente revertida ao hospital do Graacc.

Votorantim Metais e Instituto Alana fizeram as contas e concluíram: desde 2007, o Programa de Educação para o Trabalho já ajudou 394 jovens a conseguirem o primeiro emprego.

A Gastromotiva, do chef David Hertz, está oferecendo cursos profissionalizantes de cozinha e salão para jovens de baixa renda. E levará, hoje, seus aprendizes para preparar pratos na feira

O Mercado.

A Oral-B e a Turma do Bem promovem, amanhã, megatriagem odontológica no Credicard Hall. Os dentistas vão selecionar jovens entre 11 e 17 anos para receber tratamento odontológico gratuito em mais de 250 municípios do Brasil, além de cidades de 10 países da América Latina e Portugal.

Preservação e uso consciente são alguns dos temas de um evento especial que a Grundfos promoverá com parceiros. Na sexta-feira, Dia Mundial da Água.

A Fibria, empresa de celulose, comemora: acaba de ser integrada ao Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index – índice de sustentabilidade da bolsa de NY.