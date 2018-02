Responsabilidade social

Com o apoio do Fundo Vale, o Imazon revisou 162 autorizações de exploração florestal entre 2009 e 2011 – nos estados do Pará e do Mato Grosso.

Acontece, dia 20, a cerimônia de entrega do Prêmio Odebrecht para o Desenvolvimento Sustentável. No Rio.

A Gerdau fez as contas: investiu R$ 52,7 milhões em projetos sociais em 2012.

Já o Grupo Carrefour doou, ano passado, três mil toneladas de alimentos para duas mil instituições atendidas pelo Banco de Alimentos Municipais e Sesc Mesa Brasil.

O Instituto Votorantim acaba de receber, na Guatemala, o Prêmio Latino Americano de Desenvolvimento de Base – pelo projeto Parceria Votorantim pela Educação.

Em comemoração ao Dia da Mulher, a Wizo SP homenageará, este ano, Léa Mingione, fundadora do Graacc, e Rosa Garfinkel, ativista benemérita da Wizo. Amanhã, na Maison Menorá.

A Klabin doará 26 mil caixas para a campanha do agasalho deste ano. A cerimônia de lançamento da campanha acontece nesta terça-feira.

Américas Amigas vai inaugurar, amanhã, três mamógrafos e dois sistemas de mamografia computadorizada doados à Santa Casa de SP.

A companhia de dança Anacã, de Ana Diniz, Heloísa Gouvêa e Edy Wilson, vai recorrer ao crowdfunding. A meta é arrecadar, com auxílio da empresa O Pote, R$ 80 mil para a realização de Principiar, espetáculo de estreia da trupe.