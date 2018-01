Responsabilidade social

O zagueiro Paulo André transformou chuteiras, luvas e pranchetas usadas pelo elenco do Corinthians no Mundial de Clubes da Fifa em obras de arte. Fará um leilão beneficente das peças amanhã, no Cantaloup.

Elizabeth Zogbi, presidente da Associação A Mão Branca de Amparo aos Idosos de São Paulo, recebe, amanhã, o cônsul do Japão no Brasil, Akira Suzuki, e Yozo Ooka, do Rotary Nagoya. Para consolidar doações de equipamentos hospitalares à associação.

A Farmácia Pague Menos comemora: arrecadou mais de 100 mil brinquedos em sua campanha de Natal. Que foram distribuídos em instituições de todo o País.

Quem passar o carnaval na praia de Atlântida, no Rio Grande do Sul, poderá carregar o celular com energia solar nos quiosques da Oi. A ação acontece nos dias 9 e 10, em frente ao Bar do Tato.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Terça-feira é o Dia Nacional da Mamografia. E, para marcar a data, a Femama vai enviar ofício a Alexandre Padilha – com o objetivo de saber como anda o Programa Nacional de Qualidade em Mamografia.

Pelo segundo ano consecutivo, a Schneider Electric está em festa. Foi eleita uma das 100 empresas mais sustentáveis do mundo pelo ranking Global 100, elaborado pela Corporate Knights, empresa canadense especializada em sustentabilidade.

Pacientes com Deficiência Intelectual atendidos pela Apae vão invadir o Anhembi neste carnaval – para mostrar que têm samba no pé. Desfilarão na Rosas de Ouro, na ala dos Projetos Sociais.