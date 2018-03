Responsabilidade social

A Casa Hope firmou parceria com a Reckitt Benckiser e a rede de supermercados Carrefour. A compra de cada unidade de qualquer produto das linhas Veja para Cozinha, Veja X-14 e Veja Vidrex resultará na doação de R$ 0,50 para a instituição.

A agência Tônica Mix idealizou campanha on e offline, intitulada Nosso Circo Está na Corda Bamba. Missão? Buscar colaboradores financeiros para renovação e reformas do circo mantido pelo Projeto Âncora.

A NeoBambu doou matéria-prima para o concurso Criar para Brincar – Festival de Artesanato Lúdico, do Instituto Baraeté – que visa a criação de brinquedos sustentáveis e geração de renda para ONGs parceiras do projeto.

A AACD está promovendo dois bazares permanentes para angariar fundos e investir nas unidades da instituição. Um deles fica no Ibirapuera; o outro, no Lar Escola Samburá. A associação comemora um feito: realizou mais de 661 mil tratamentos em pessoas com deficiência física no ano passado.

A Telefônica Vivo vai promover, este ano, uma Campus Party sustentável. Entre as ações previstas está abastecer um dos estandes da empresa com energia limpa. Para tanto, instalará seis painéis de energia solar com potência média de 800 watts no Anhembi.

A carreta do Projeto Padaria Artesanal – do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – será substituída por novas instalações no Parque da Água Branca, com inauguração prevista para fevereiro. E a unidade móvel será transferida para o Bom Retiro.