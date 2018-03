Responsabilidade social

Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe promove na quinta, em Curitiba, um jantar com o Rei Pelé, parte do Programa Gols Pela Vida. Na ocasião, Pelé fará um talk show e um leilão de peças esportivas assinadas por ele, para arrecadar fundos para o instituto.

O Senac – Moda Informação, que ocorre dia 25, recebeu o selo Carbon Free, da ONG Iniciativa Verde. É que serão plantadas árvores para compensar o CO2 emitido durante o evento.

Para comemorar seus 10 anos, o Instituto Sou da Paz vai repetir a parceria de uma década atrás com o Grupo ABC, de Nizan Guanaes e Bob Wolfenson. A campanha, criada pela DM9, deverá reunir as mesmas personalidades da anterior, feita pelo instituto.

A Cacau Show realiza na Páscoa o projeto Faça Sua Parte. Vai entregar ovos de chocolate para 400 instituições.

A Companhia Athletica entrou na onda da economia de energia, criando a campanha Hora do Planeta. A ideia é, no dia 28, as academias promoverem aulas especiais à luz de velas. E que o aluno apague as luzes de casa e vá para a academia.

Em abril, a Praia de Areia Preta, em Natal, vai ganhar uma nova torre de guarda-vidas, toda feita em material reciclado. A doação será resultado de um trabalho de equipe de marketing Roche.

Dos 201 alunos formados no Colégio Engenheiro Juarez Wanderley, mantido pelo Instituto Embraer de Educação e Pesquisa, nada menos que 80% conquistaram, este ano, vagas em universidades públicas.

Com o auxílio de uma empresa especializada en reciclagem, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista pôde descartar 17,5 mil lâmpadas fluorescentes, seguindo os padrões ecologicamente corretos.