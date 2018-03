Responsabilidade social

O Movimento Think&Love lançou o primeiro portal brasileiro para captação de recursos em rede. O site reúne 36 entidades e tem o objetivo de engajar a população em causas sociais. Reynaldo Gianecchini, Giovanna Antonelli e Sabrina Sato já aderiram.

O projeto De Olho no Futuro, apoiado pelo Instituto Votorantim, comemora. Arrecadou para as artesãs da cidade de Fortaleza de Minas renda de até R$ 1 mil com vendas de panos de prato.

Júnior Landi e Denis Rezende pilotam, em parceria com a ONG Make Them Smile, de Gabriel Sala, a festa de Natal beneficente na Casa da Fazenda, com apresentação da banda Double You. Amanhã.

A Casa Eurico está com a campanha de doação de calçados Faça do Seu Passado um Grande Presente, em prol da Unibes. Até hoje.

A WWF-Brasil e o Grupo HSBC lançam, este mês, um relatório comemorativo aos 10 anos de parceria no programa Água para a Vida.

A Fundação Abrinq reconheceu a Liquigás como Empresa Amiga da Criança. Pelos compromissos assumidos na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.

A Amor aos Pedaços firmou parceria com o Projeto Velho Amigo. A renda das vendas do Bolo Magia serão revertidas para a instituição.

A Chicco une forças com o Instituto Ressoar. Lançam o projeto Chicco dá Vida. Cerca de 6.500 crianças serão beneficiadas , no Natal, com a doação de 3 milhões de reais em roupas e calçados.