Responsabilidade social

Acontece hoje o torneio beneficente de golfe promovido pelo Voluntariado do Hospital Albert Einstein. Na Fazenda da Grama, em Itupeva.

E, na terça, a Casas Taiguara realiza jantar em prol da instituição. No Buffet França.

Sandra Arruda promove Natal Solidário, este mês, em sua loja, a Peça Única. Quem adquirir móveis novos poderá doar os usados para a Aliança da Misericórdia.

O restaurante Bolinha firmou parceria de três meses com o Tucca. Os clientes serão convidados a destinar R$ 2 de sua conta para ajudar no tratamento de crianças com câncer.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gustavo Ioschpe abriu mão dos valores arrecadados com direitos autorais de seu livro O Que o Brasil Quer Ser Quando Crescer?. Doará para as ONGs Todos pela Educação, Fundação Lemann e Fundação Roberto Marinho.

Tania Bulhões ganhou um perfume dos alunos do curso de Avaliação Olfativa para pessoas com deficiência visual, da Fundação Dorina Nowill. As vendas da fragrância serão revertidas para a formação de novas turmas.

A campanha nacional de incentivo à leitura do Itaú Criança ofereceu, gratuitamente, mais de 7 milhões de livros em 2012.

O Instituto Nextel inaugura sua terceira unidade, no bairro do Glicério, em parceria com o laboratório Aché e o Instituto Tomie Ohtake.

A Aliança pela Infância lançou programa online com o objetivo de arrecadar fundos em prol da Campanha de Natal 2012. Será realizado até o dia 18 deste mês.