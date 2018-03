Responsabilidade social

Daniel Feffer entregará, quarta-feira (Dia Internacional do Voluntário), 13 prêmios aos vencedores do Concurso de Redação Arymax 2012. Na Congregação Beth-El, nos Jardins.

Também quarta, acontecenova edição da Colheita Especial. Desta vez, parcialmente beneficente em prol do Instituto da Criança. Na Mixtape.

Estão abertas, até terça, as inscrições para o prêmio Blogueiros de Cultura 2012. Iniciativa do Instituto Votorantim e do blog Acesso.

A All Light Gourmet, marca de marmitas saudáveis, vai doar parte da renda de seu kit de Natal para a Associação Gastromotiva.

A Oi comemora: está entre as companhias selecionadas para compor a oitava carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial.

Emannuelle Junqueira promove bazar. Parte da renda será revertida para a ONG Pequenos Corações. Nos dias 6, 7 e 8.

A ONG Brasil, feira brasileira do terceiro setor, acontece de quinta a sábado. No Expo Center Norte.

Restaurantes de SP participarão de movimento contra a fome e o desperdício de alimentos – com o Projeto Satisfeito. Será apresentado amanhã, no restaurante Kaá.

Oscar Schmidt e Bruno Forte estrelam campanha para incentivar doações à Apae – via Imposto de Renda.

Quinta-feira acontece solenidade na Assembleia Legislativa, em São Paulo, que marca a inauguração do Instituto Shoah de Direitos Humanos (ISDH).