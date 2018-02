Responsabilidade social

A Brahma lança, este mês, fundo ambiental para conservação das florestas e áreas verdes do País. Prevê investimento de R$ 3 milhões até a Copa do Mundo. O primeiro parceiro do projeto é o Ipê – Instituto de Pesquisas Ecológicas.

Lu Alckmin organiza, quarta, o Bazar da Escola de Moda do Fussesp, no Palácio dos Bandeirantes. Com renda revertida à entidade.

A TIM encerrou o primeiro ano do projeto Quadrado Azul percorrendo 13 cidades pelo Brasil e investindo R$ 1 milhão na revitalização dos imóveis de pequenos e médios comerciantes, parceiros da operadora.

O Spazio Gastronômico Itaim promove campanha de Natal revertida para a Liga Solidária. O restaurante arrecadará brinquedos novos e usados até 20 de dezembro.

A Primo Basílico oferece curso de alfabetização gratuito do Centro de Integração Empresa-Escola, de terça a sexta-feira, na própria pizzaria. As vagas são limitadas e podem ser reservadas pelo telefone (11) 3083-6421.

A Oi firmou parceria com o Instituto Doe Seu Lixo, para reciclagem de listas telefônicas. Em um ano, 115 toneladas de catálogos foram entregues à ONG, gerando R$ 11, 5 mil para os beneficiados.

Acontece amanhã o tradicional bazar de natal Espaço Diferenciado, em prol do Colégio Mão Amiga.

A Ferragamo lançou a coleção Bags for Africa. As bolsas serão vendidas na loja de Milão, com 50% da arrecadação doados ao projeto Italia NGO, que apoia causas na África.