Responsabilidade social

Com o slogan Chique é Fazer o Bem, o Reciclaluxo – brechó online – doa 100% da renda para instituições de caridade. Entrou no ar em outubro.

A ONG Arca Brasil está com campanha nova. Para conscientizar os proprietários de cães sobre a gravidade da Leishmaniose. A intenção é obter assinaturas para derrubar lei que proíbe o tratamento de animais infectados.

O movimento cultural Caminhos da Leitura, da agência Infinito Cultural, percorreu 10 cidades este ano e já levou leitura a 2 milhões de brasileiros.

Em celebração ao seu centenário, a Lacta lança o livro Lacta 100 anos, muito prazer, que será vendido na Cultura. Com renda revertida para a ONG Make-a-wish.

A Lar Nefesh – instituição que acolhe crianças vítimas de violência doméstica – promove a Big Festa Nefesh, dia 24, no Estádio da Portuguesa para angariar fundos.

O Grupo Chaverim vai realizar, nos dias 26 e 27, o OBAzar. No Buffet França.

Vera Monfort, Sonia Leite Bastos, Lu Podboy, Mary Caro, Helo Di Cunto convidam para o Bazar da Rosa. Nos dias 22, 23 e 24, no Morumbi.

E vem aí mais uma edição do bazar Pop Camelô. Dias 24 e 25, no Clube Paineiras.

O Projeto Velho Amigo firmou parceria com o escritório In House Designers para criação do Núcleo Educacional do Idoso, em Heliópolis.

Maria Helena Mauad, do Ampliar, pilota seu jantar anual beneficente, quinta-feira, no Buffet França.