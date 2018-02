Responsabilidade social

O Natal do Bem, promovido pelo Grupo Doria e Lide Solidariedade, será dia 17 de dezembro e vai contar com presença de Xuxa, apresentação de Paula Fernandese participação da dupla Victor & Léo. No Grand Hyatt.

A Abbott está apoiando a campanha de Conscientização sobre o Transtorno Bipolar, iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatra.

A ONG Adote Um Gatinho vai promover seu bazar de Natal no dia 2 de dezembro, no Clube Homs. À venda, cadernos, calendários e outro itens com temas felinos. Conta com apoio de Bayer, Royal Canin, e Provet.

O Centro Universitário Belas Artes esta expondo móveis criados por seus alunos de Arquitetura e executados por reeducandos do Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia. Uma parceria firmada com a Funap.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os Doutores da Alegria vão realizar, entre dias 15 e 18 de novembro, o Encontro Nacional de Palhaços em Hospital. O ator Michael Christensen, criador do Clown Care Unit, de NY, será o convidado especial.

O Projeto Intercâmbio, que reúne a Cia. de Teatro Heliópolis e o MCA Theater Group, da Holanda, encerrou sua primeira etapa, ontem em São Paulo. Dia 19, será a vez de os atores de Heliópolis desembarcarem na sede do MCA, em Amsterdã.

Até dia 20, estudantes de Comunicação, Cinema, Rádio e TV poderão participar do concurso Pipoca – Projeto de Incentivo à Produção e Olhar contra a Aids, promovido pelo Instituto Kaplan. Inscrições pelo site www.pipoca.org.br.