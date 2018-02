Responsabilidade social

Marco Luque e a banda de jazz Old School se apresentam em prol da Associação Cruz Verde. Quarta, no Bourbon Street.

João Doria é o novo embaixador do Hospital do Câncer de Barretos. A festa de posse, com lançamento de livro de Henrique Prata e show de João Bosco & Vinicius, será terça, no Credicard Hall.

A Unibes realiza bazar beneficente hoje. Toda a renda será revertida para projetos socioeducativos da própria instituição.

O site Olook apoia a campanha 1 em 6: Eu me Importo. Está vendendo, por R$ 7,90, a pulseirinha azul, símbolo internacional da luta contra o Acidente Vascular Cerebral. Toda a arrecadação será doada à ONG Rede Brasil AVC.

Os alunos do ensino médio da Escola Lourenço Castanho, de São Paulo, criaram o projeto De Volta ao Ciclo, que recicla materiais de informática sem uso. O programa já conta com parceria da rede Fast Shop, da Terra Cycle e da Itautec.

O Projeto Trilhas, parceria do Instituto Natura com o Ministério da Educação, vai beneficiar 72 mil escolas e 140 mil professores da rede pública de todo o Brasil com materiais para sala de aula.

Luciana Terepins e Isabel Simon lançam a ONG Lar Casa Bela, que acolhe crianças órfãs de 0 a 17 anos. Dia 7, na Rua Horácio Lafer, 555. Convites a R$ 50.

Novembro é o mês do Movember – movimento mundial de conscientização social sobre o câncer de próstata. E a Ferring Pharmaceuticals está apoiando a causa.