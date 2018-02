Responsabilidade social

A Becel arma stand, hoje, no Parque Villa-Lobos com as campeãs olímpicas do vôlei Fabi e Natália, além da personal trainer Solange Frazão. Missão? Mostrar como a atividade física pode ser uma aliada contra o colesterol. Em comemoração ao Dia Mundial do Coração.

As pizzarias Bráz e Quintal do Bráz e a Lanchonete da Cidade se juntaram para ajudar os Doutores da Alegria. Doarão para a instituição R$ 1 de cada pizza, petisco e batatas fritas vendidos entre amanhã e o dia 10.

Amanhã, às 20h, não deixe de olhar para o Masp. O museu será iluminado de cor de rosa pelo Grupo Estée Lauder. Dando inicio às ações da campanha de conscientização sobre o câncer de mama – prevista para todo o mês de outubro.

A agência DM9 é finalista do Prêmio Renato Castelo Branco de Responsabilidade Socioambiental na Propaganda – com os anúncios para a campanha do Projeto Velho Amigo. A votação popular será aberta sexta-feira no site do prêmio. niciativa da ESPM.

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré comemora 100 anos este ano. E ganhará de presente, da Santo Antônio Energia, R$ 18 milhões em investimentos para sua preservação e restauro.

Este ano, a Doctor’s Band é o destaque da Oftalmo Music. O grupo se apresenta dia 20, no Espaço Off Set. A renda do evento será revertida para a Associação Brasileira de Portadores de Olho Seco.

O projeto social Núcleos de Integração Comunitária, de Furnas, acaba de ganhar destaque mundial no Anuário Internacional do Pacto Global 2012 – lançado pela ONU.