Responsabilidade social

Luciana Arcangeli e Héctor Velarde promovem jantar solidário com leilão e pocket show de Simoninha. Segunda, no Hotel Hyatt. Em prol da SOMAR.

O Instituto Mara Gabrilli levará seu projeto de inclusão social Cadê Você? a Diadema. Montará um mutirão de atendimento com diversos profissionais da área de assistência social para ajudar pessoas da região.

A SKF do Brasil está ensinando seus colaboradores a reciclar óleo de cozinha e reduzir o consumo residencial de eletricidade. A prática vem dando certo: já foram economizados 3,8 mil litros de óleo e 7,3 mil Kw/h de energia elétrica.

Chitãozinho & Xororó farão show beneficente em prol da instituição Amigos do Bem. Terça, no Credicard Hall.

Por meio da campanha online #acidadequequeremos, o Instituto Democracia e Sustentabilidade notou que a maioria dos internautas quer o fim do trânsito para uma vida melhor.

O Santander comemora 14 anos de atuação no Projeto Escola Brasil. Para celebrar, inaugurou o portal Voluntários Santander, no qual compartilhará todas as iniciativas do grupo com a sociedade.

O Lar das Crianças da CIP e a Casa do Amparo fecharam parceria. Pilotarão jantar/leilão beneficente com show de Paula Lima. Dia 7 de novembro, no Buffet França.

O escritório Machado Meyer Sendacz Opice Advogados vai patrocinar um dos 90 bolsistas da Orquestra Jovem do Estado – com R$ 60 mil. O vencedor será conhecido dia 20 de dezembro, em concerto na Sala São Paulo.