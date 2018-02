Responsabilidade social

Daniel Feffer, do Instituto Ecofuturo, parabeniza Dona Canô por seus 105 anos. Eleita madrinha do Programa Biblioteca Comunitária Ler É Preciso há mais de 10 anos, ela inspira milhares de crianças e adultos que frequentam mensalmente, Brasil adentro, as 91 bibliotecas abertas à comunidade implantadas com apoio do instituto.

O Instituto Olga Kos avisa: ainda estão à venda os convites para chá beneficente e bingo em prol da instituição. Terça, no Terraço Itália.

Vik Muniz e a ArcelorMittal Brasil firmaram parceria. A multinacional doou 9 toneladas de sucata metálica para novas obras do artista.

O Graacc, com apoio da XCope, está construindo lounges em shoppings de SP e do Rio. Para mostrar o trabalho da instituição.

O Hotel Unique completa 10 anos. E, para comemorar, criou, em parceria com a Tigresse, edição limitada de camisetas, com renda revertida à Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual Laramara.

Termina hoje o prazo de inscrição para os Prêmios Santander Universidades 2012 – que distribuirão R$ 1 milhão em prêmios.

As principais seguradoras do País avisam: aderiram ao serviço de coleta sustentável e manufatura reversa da Descarte Certo.

A pianista Anna Claudia Agazzi vai coordenar o Passeio Sonoro, trilha ecológica feita por crianças da rede pública de ensino na companhia de músicos eruditos. Projeto patrocinado pela Holcim. Dia 26, em Mairiporã.

A Sociedade Brasileira de Glaucoma acaba de lançar a campanha Cuidado com o Glaucoma. Para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce.