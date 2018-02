Responsabilidade social

Emerson Fittipaldi e Paulo Skaf pilotam jantar beneficente em prol do Instituto Arte de Viver Bem, com direito a show de Toquinho e Paulah Gauss. Terça, na Fiesp.

A Globo uniu-se ao Instituto Paulo Gontijo, que trata de pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica. Começará a veicular campanha nos próximos dias sobre a doença.

O Instituto Cisne reuniu obras de 40 artistas para leilão beneficente. Com renda revertida à construção da sede da entidade. Terça.

A BGC Liquidez comemora o Charity Day no Brasil. Terça-feira, o lucro com corretagem será destinado às famílias das vítimas do atentado ao WTC.

A ONG Doutores da Alegria traz a SP o projeto Plateias Hospitalares. A ideia é levar arte a pacientes, médicos, funcionários e visitantes.

A farmacêutica Libbs apoia o Grupo Saracura, que faz trabalho de humanização hospitalar por meio da música. No Hospital São Paulo, na Santa Casa e no HC, entre outros.

O IAS avisa: já estão abertas as inscrições para a Maratona de Revezamento Ayrton Senna Racing Day. O evento acontece dia 2 de dezembro e terá 100% de sua renda revertida à instituição.

Jair Rodrigues e Luis Gonzaga Soares pilotam evento beneficente no Cat’s Cabeleireiros do Shopping Morumbi. Segunda, em prol do Clube do Bem.

A Guarani vai gerar 1.200 MW/h de energia elétrica a partir da queima de bagaço de cana. E destiná-los ao pavilhão pediátrico do Hospital de Câncer de Barretos.