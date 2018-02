Responsabilidade social

A Brazil Foundation vai homenagear 3 brazucas este ano: Malu Millerman, Manuel de Andradee André Brandão– além do gringo Arpad Busson. Os convites vão de US$ 1,5 mil a US$ 50 mil. Dia 19, em NY.

O Santander testou o conhecimento de sustentabilidade de seus funcionários. As melhores iniciativas serão disseminadas pelo banco.

O Cidade Jardim Corporate Center comemora: acaba de receber o selo de Alta Qualidade Ambiental, com apoio da Sustentech.

O Restaurant Week faz aniversário e quem ganha o presente é o Instituto Ayrton Senna. Quem contribuir com R$ 1 a mais na conta ajudará a instituição. Segunda.

A Sala 12, a convite do Peixe Urbano, Phooto e Deutsche Bank, realiza, terça, o encerramento da Oficina de Arte de Rua. No Espaço Cecília Cultural. Com direito a certificado do curso.

A ONG Doutores da Alegria trará a Sampa o projeto Plateias Hospitalares, que alegra não só os pacientes, mas também médicos, funcionários e visitantes.

É hoje a Tranca do Bem. João Doria Jr., Sérgio de Nadai e Cesar Giobbi vão receber no restaurante Leopolldo. Com renda revertida ao Lar do Caminho e ao Instituto Pró-Queimados.

A Feijoada do Lar da Bênção Divina, temperada pelo chef Silvio Lancellotti, arrecadou R$ 340 mil este ano.

E hoje ocorre, também, a Feijoada do Bolinha do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Em prol de jovens portadores do vírus HIV.