Responsabilidade Social

O Pão de Açúcar está a favor da sustentabilidade. Durante esse mês, os clientes que levarem suas sacolas para as lojas da Grande SP acumulam pontos que poderão ser trocados por compras.

Foi inaugurado ontem, no Projeto Sol, o espaço do Centro Esportivo e Cultural. O evento contou ainda com a mostra de trabalhos artísticos das crianças.

A EMS lança, junto à ImageMagica, o projeto Saúde e Cultura: trabalhando sério para você sorrir, no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus . Pacientes e profissionais do hospital vão usar a fotografia para registrar momentos, como forma de sensibilização.

A Gerdau atingiu a marca de 10 mil colaboradores voluntários, que atuam em projetos sociais apoiados pela empresa.

Adriana e Romeu Trussardi Neto promovem, a partir de hoje, a campanha Trousseau do Bem. Parte da renda do projeto será transformada em cestas básicas para instituições beneficentes.

O grupo Santander Brasil, em parceria com a Pinacoteca abriu, ontem, a mostra Convivência, com 140 trabalhos feitos por pessoas em situação de rua.