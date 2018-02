Responsabilidade social

A Copa Gastronômica, dia 12 na Sala São Paulo, reunirá 15 renomados chefs – a convite de Claude Troisgros– para arrecadar recursos ao Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe. Os pratos serão vendidos a R$ 20.

Com apoio do Centro Paula Souza, professores de Escolas Técnicas Estaduais vão coordenar cursos nas áreas de Construção Civil e Alimentação. Para alunos recém-saídos do sistema carcerário – ou que estejam em liberdade condicional.

O Programa Música na Estrada, produzido pela Kommitment, com patrocínio do BNDES e dos Correios, está em festa. Atraiu 3.300 pessoas nas cinco cidades brasileiras que percorreu.

O projeto Mãos que Ajudam avisa: doará 400 toneladas de arroz e feijão a instituições de caridade. Até dia 28.

Sessenta e oito universitários sul-coreanos participam do programa de voluntariado da Hyundai Motor Brasil. A intenção é reconstruir casas populares em Heliópolis.

Otaviano Costa está empenhado. Vai reunir amigos famosos para leilão beneficente em prol do Hospital de Câncer de Mato Grosso. Dia 14, no espaço Trivento.

Os catadores inscritos no programa Coleta Seletiva Solidária, de Furnas, estão comemorando. O balanço da iniciativa totalizou 111 toneladas de materiais este ano.

Gustavo Rosa e Clô Orozco vão ajudar as onças-pintadas. Doaram desenhos com suas versões do animal para estampar camisetas em prol do Projeto Onçafari.