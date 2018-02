Responsabilidade social

A produtora Sala12 e o Peixe Urbano estão unidos em prol de jovens da Brasilândia. Realizam, desde o mês passado, oficinas de arte de rua para adolescentes da região. A iniciativa tem apoio da ONG Mensageiros da Esperança e patrocínio de Deutsche Bank e Phooto.

A marca de acessórios femininos Be Forever criou bolsas com estampas de garrafas PET para ajudar o Instituto Íris, que treina cães-guia para deficientes visuais.

A CNS está vendendo toalhas assinadas por Gustavo Rosa em prol da Fundação Ação Criança. O garoto-propaganda da campanha beneficente é o ator Julio Rocha.

Colegas, filme dirigido por Marcelo Galvão, que mostra a vida pela ótica de três personagens com Síndrome de Down, foi selecionado para concorrer no Festival de Cinema de Gramado, em agosto.

A Avon Foundation for Women avisa: estão abertas, no site, inscrições para o Concurso Mundial para Criação de Aplicativos Pela Não Violência Doméstica. Vão até 31 de julho.

Vêm aí as capas de tablet da Fom, feitas de pelo ecológico. Chegam às lojas ainda esta semana.

A Miami/ESPM e a AACD fecharam parceria para criar ações de marketing que estimulem novas doações. Com apoio do varejo, a meta é captar em torno de R$ 14 milhões em contribuições para a entidade.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein, Mirella D’Elia e Paula Bonelli.