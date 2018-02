Responsabilidade social

Ponto para o Grupo Tom Brasil, no Rio, e o HSBC Brasil, em Sampa. Começaram a transmitir suas peças de teatro em Libras para os surdos.

O The Square Open Mall abre o Festival de Inverno Granja Vianna. Para participar é preciso adquirir um vale na livraria Nobel do shopping, onde 50% do valor será revertido para 7 instituições de caridade da região.

O Salão de Arte de São Paulo comemora. Em menos de quatro horas vendeu 90% dos convites para o coquetel de abertura em benefício da Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardíacos e aos Transplantados do Coração. Acontece dia 20 de agosto.

A Flores Online firmou parceria com o Instituto Se Toque. Desenvolveu coleção para conscientizar mulheres sobre o câncer de mama. Parte da venda será revertida para projetos da ONG.

A KitchenAid, na Casa Cor, vai receber o projeto Chefs Especiais – Down Cooking, onde os pequenos chefs com a síndrome de down interagem e cozinham para os convidados. Sábado.

Naná Vasconcelos e alunos do Projeto Guri apresentarão o espetáculo Calungá – o Mar que Separa é o Mar que Une. Sexta, no Auditório do Ibirapuera.

César Menotti & Fabiano farão show em prol da Campanha do Agasalho. Dia 24, na Villa Country.

A Chácara Santa Cecília terá artistas fazendo as vezes de garçons terça. A renda das vendas será revertida para as crianças da ONG F.A.C.E.