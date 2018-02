Responsabilidade social

Simone Leitão, pianista, tocará com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, em concerto beneficente, dia 11 de julho. Ingressos a R$ 30. Na Sala São Paulo.

Marcelo Felmanas, em parceria com o Instituto Modigliani Europeu, desenvolveu coleção de louças. Parte da venda será revertida para a instituição.

A União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social apostou no “crowdfunding” para arrecadar fundos a projetos sociais. Todos disponíveis no site de financiamento coletivo Tzedaka.

Furnas avisa: investiu cerca de R$ 1,6 milhão em pesquisa para implantar programas de educação ambiental – em parceria com universidades federais.

O MuBE expõe obras feitas por crianças e adolescentes carentes. Na mostra Pirlimpimpim, com apoio da ONG Love & Art Children’s Foundation. Abertura? Amanhã.

O Instituto Ronald McDonald ampliou o combate ao câncer infanto-juvenil. Inaugurou duas unidades de apoio a pacientes. Uma no norte do País; outra em Barretos.

Alunos do Núcleo Avançado em Educação, do Instituto Oi Futuro, desenvolveram três games especialmente para deficientes visuais. Estarão disponíveis, em breve, para download na App Store.

Dadá Cardoso e a pizzaria A Esperança promovem venda de pizzas especiais durante o mês de julho. Em prol do Instituto Arte de Viver Bem.

A Orquestra Experimental do Lar da Bênção Divina fará recital gratuito. Dia 4 de julho, no Teatro CIEE.