Responsabilidade social

Acontece hoje o Campeonato de Tranca Beneficente em prol do Instituto Eu Quero Viver. Organizado porAlice Carta. Hoje, na Casa Petra.

A P&G avisa: fez parceria com a Fundação Abrinq, que beneficiará crianças atendidas por creches pelo País. A iniciativa é parte do Projeto Creche para Todas as Crianças.

A Liquigás está apoiando o Cinema BR em Movimento, projeto da Petrobrás que exibe, gratuitamente, filmes para alunos de escolas públicas e colaboradores.

A Rhodia ampliou seu apoio ao projeto Escolas Sustentáveis. Pretende atender, este ano, cerca de 10 mil estudantes de 27 escolas municipais de São Paulo.

A Bonafont lançou a hashtag #vaidoaroupa, para motivar internautas a renovar o guarda-roupa – num gesto de solidariedade – e participar do Bazar Vida + Leve, que acontece no Q! Bazar até 1° de julho. No Jockey Club de São Paulo.

A CCR AutoBAn inicia, quarta-feira, a campanha Saúde na Estrada na rodovia Anhanguera. Com dicas de alongamento na boleia, palestras e distribuição de brindes para caminhoneiros.

A Fundação Estudar acaba de divulgar lista de 29 estudantes que receberão contribuição financeira para fazer intercâmbio, graduação ou pós-graduação – no Brasil ou no exterior.

Fátima Pires fará o Bazar do Bem em seu ateliê, com parte da renda revertida para obras assistenciais do Lar Vinícius. Quarta e quinta-feira, no Itaim.