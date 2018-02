Responsabilidade social

O CIAM faz homenagem hoje à Anna Schvartzman inaugurando praça com seu nome na unidade de Franco da Rocha, a Aldeia da Esperança. Por sua dedicação aos 24 anos de serviços comunitários prestados.

A Rua Amaury esta verde. Com foco no meio ambiente, a rua oferecerá à população gastronomia, lazer, entretenimento e cultura.

A APAE arma sua Festa Junina. Dia 23, no Clube Escola Ibirapuera.

A Associação Nosso Sonho realizará bazar beneficente nos dias 27 e 28 de junho no Buffet Menorah.

A Gerdau doou aço para obra de revitalização do Edifício União, prédio histórico em São Paulo.

O Instituto Votorantim abre inscrições para o concurso Meu Evento tem Acesso. De apoio a iniciativas voltadas à democratização cultural.

A Avon apoia o Viva o Amanhã mais Verde. O lucro da venda das camisetas do projeto será toda revertida para a iniciativa.

O ArteSol vai promover jantar beneficente no restaurante Badebec. A renda será revertida para os projetos da organização.

A Sinagoga do Morumbi oferece jantar beneficente servido pelo Buffet França, em prol de suas abras assistencias. Dia 28 de junho. Convite? R$125.

Marcelo Bratke fará um workshop gratuito nesta quarta, no auditório do Grupo Fleury, no Jabaquara.