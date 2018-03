Responsabilidade social

A Cooperifa inaugura em março uma sala de cinema ao ar livre na periferia. Serão duas sessões por mês, na laje do Zé Batidão, onde já acontece o tradicional Sarau da Cooperifa.

O projeto Vitrine Cultural 2009, do Centro Cultural Grupo Silvio Santos, estreia em março quatro espetáculos no Teatro Imprensa. Como ingresso, uma lata de leite em pó, destinada a instituições carentes.

A Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura, juntamente com os ministérios da Cultura e da Educação, lança na quarta a edição 2009 do Prêmio Vivaleitura – parte do Plano Nacional do Livro e da Leitura.

Entre 12 e 15 de março acontece no Transamérica a Ecogerma, feira sobre tecnologia sustentável. A organização do evento promete que pelo menos 50% do material utilizado para a feira, será reutilizado.

Os arquitetos Frank Siciliano e Marcelo Todescan – que assinam a passarela verde da Eusébio Matoso e o primeiro Mc Donald’s ecológico da América do Sul, participaram da Ecobuild em Londres. Na bagagem, técnicas ligadas à construção e à sustentabilidade.

O fotógrafo Arnaldo Pappalardo foi convidado pela Fundação Stickel para o projeto Mulheres de Talento. Vai dar uma a oficina para jovens da região da Vila Brasilândia que será transformada em exposição.

A Associação Paulista de Apoio à Família abriu novas turmas para os cursos de Hospitalidade e Empreendedorismo.

A Rede Energia fechou uma parceria com a Unicef. Vai, por meio do programa Agenda Criança Amazônica, melhorar as condições de vida das crianças da Amazônia Legal. Com informações, entre outras, sobre prevenção de HIV e sobre violência.

