Responsabilidade social

A Associação Minha Rua Minha Casa fará seu bingo anual na terça. No Terraço Itália. Convite a R$ 60.

Fábio Assunção pilota, segunda, o Jantar Solidário, do Instituto Nextel. A noite terá direito a show de Maria Gadú, com participação especial de Milton Nascimento. No hotel Renaissance.

Gretchen Amussen, diretora de Relações Internacionais do Conservatório de Paris, está visitando os projetos da Organização Social Santa Marcelina Cultural. Pretende assinar um intercâmbio entre as instituições.

Acontece hoje a campanha Eu Dou Sangue Por São Paulo. O evento acontece em frente à estação Barra Funda do metrô, com o apoio da Secretaria Municipal de Participação e Parceria – que mantém o projeto Som Jovem.

A Asahi Glass Foundation irá anunciar os ganhadores do Blue Planet Prize na conferência da Rio+20. No Pavilhão do Japão, dentro do Parque dos Atletas.

A EDP está apoiando a “megatriagem” de crianças e adolescentes para tratamento odontológico gratuito. Hoje, na Quadra da Escola de Samba Vai-Vai.

O clube Hebraica avisa: seu grupo de jovens voluntários – o Jovens Sem Fronteiras – realiza ações com pacientes cardíacos, transplantados e com câncer. As atividades acontecem todas as quintas e aos sábados.

Os craques Messi, Neymar e Kaká, além do piloto Felipe Massa, toparam. Doaram artigos pessoais para leilão do Invitational Golf Cup Instituto Ronald McDonald. Sábado, em Itu.