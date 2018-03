Responsabilidade Social

O Vitra, residencial de luxo da JHSF, ganhou o selo Aqua, da Fundação Vanzolini. O empreendimento foi projetado para reduzir impactos ambientais. A diminuição no custo de energia chega a 40%; e o consumo de água é 20% menor.

Bia Figueiredo faz pit-stop na Casa de Cultura e Cidadania de São Paulo, neste final de semana. Antes de encarar os desafios da Indy 300, vai doar 300 livros à biblioteca da instituição.

A Unibes é a beneficiada da vez do bazar do Marché Jardim Leopoldina. Ficará com parte da renda da venda especial, que acontece entre os dias 2 e 4 de maio.

Jovens formados na Oi Kabum! Escola de Arte & Tecnologia, no Rio, estão realizando pesquisa iconográfica sobre a favela da Rocinha. Para mostra interativa no 14º Festival de Cinema Brasileiro, a ser realizado em Paris, entre 9 e 22 de maio.

Termina hoje o Bazar do Bem Possível, no Esporte Clube Pinheiros – cujo objetivo principal é promover o trabalho de ONGs da Grande São Paulo. Toda a renda será revertida às instituições participantes. Entrada gratuita.

O chef Alberto Landgraf participou, esta semana, do projeto Buscapé, desenvolvido por seu colega de caçarolas Eudes Assis. Missão? Ensinar gastronomia a crianças carentes de Boiçucanga, no litoral norte de São Paulo – e prepará-los para o mercado de trabalho.

Eduardo e Beatriz Mera assinam o jardim 100% sustentável de Gisele Bündchen na Casa Cor deste ano.