Responsabilidade social

A instituição Ten Yad celebra seus 20 anos de combate à fome com novo site. Atualmente, a entidade beneficente israelita distribui mais de 700 toneladas de alimentos, por ano, em todo o Brasil.

Até dia 3 de maio, usuários das rodovias Anhanguera e Bandeirantes poderão doar peças de roupa para a Campanha do Agasalho 2012. Iniciativa da CCR AutoBAn.

A ONG Banco de Alimentos realiza jantar beneficente. Pilotado por Alex Atala e Laurent Suaudeau. Segunda-feira, no Mangiare.

A Estanplaza firmou parceria, pelo segundo ano consecutivo, com o Graacc. Todos os artistas que apoiam a instituição de combate ao câncer poderão se hospedar de graça nos sete hotéis da rede.

A União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis promoveu, ontem, o lançamento do projeto Um Passe Para a Educação: o Futebol dos Atores. Com direito a ‘pelada’ repleta de astros globais. Em prol da comunidade.

Os ralis Mitsubishi Motor-sports e Mitsubishi Outdoor fecharam a conta da etapa de São Pedro, interior de SP. Arrecadaram onze toneladas de alimentos, que foram doadas a três instituições da cidade.

Emar Batalha, Claudia Saad e Patrícia Rollo uniram forças por uma boa causa. Realizarão venda especial em prol da ONG ArteSol, fundada por Ruth Cardoso. Na próxima quarta-feira.

A Fundação SOS Mata Atlântica comemora: ganhou, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio GreenBest – na categoria ONG.