Responsabilidade social

O Instituto Ascender, de Tatiana Loureiro, comemora. Conseguiu inscrição nos conselhos municipais da Criança e do Adolescente e no de Assistência Social. Missão: preparar jovens de baixa renda para o mercado de trabalho na área de confecção de sapatos.

Entra em vigor, em maio, Movimento Dirija na Paz, do Instituto Sou da Paz. Capitaneada por Drausio Gragnani, a campanha irá vender camisetas com fotos de artistas como Luana Piovani, Camila Pitanga e Marcelo Serrado.

A Honda do Brasil concluiu a formação de 100 alunos – no Curso de Iniciação em Mecânica Automotiva, no Recife. E já selecionou outros 23 jovens carentes, para mais uma turma.

A TIM patrocina o campeonato de futebol amador dos moradores de Heliópolis. A Copa TIM reúne 17 equipes e reforça a estratégia da companhia de se aproximar das classes C, D e E.

A Brandish Ad criou app para a ONG Banco de Alimentos. Disponível para download gratuito na App Store, o game oferece dicas para melhor aproveitamento dos alimentos. E o jogador ainda pode fazer doações para a entidade.

Edição limitada do pneu Ayrton Senna, da Goodyear, está à venda nas lojas da Grande SP. Com assinatura do ídolo e parte da venda revertida ao Instituto Ayrton Senna.

Vem aí o Selo Solar. Por meio dele o consumidor poderá identificar quais empresas usam energia gerada a partir do sol.Iniciativa do Instituto Ideal em parceria com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.