O Movimento Gota D’Água está no aquecimento para a Rio+20. Coloca no ar, no final do mês, novo site. Repaginado, o layout terá espaço para colaboradores e botão especial para quem quiser fazer doações.

Elizabeth Jhin, autora de Amor Eterno Amor, está empenhada. Com apoio da Responsabilidade Social da TV Globo, quer levar para sua novela das seis campanha para buscar crianças desaparecidas. Como? Exibindo fotos no final de cada capítulo.

Acontece – durante a Travelweek SP – leilão de viagens apenas para mulheres, em prol da Childhood. Os lances serão para destinos como The Ritz-Carlton, em Nova York, e Hotel Fasano Boa Vista, entre outros. Dia 10, no Prédio da Bienal.

A Paróquia Nossa Senhora do Brasil pilota jantar beneficente em prol da creche Casa Nossa Senhora do Brasil. Terça, no Leopolldo Itaim.

A Fleur de Sucre criou um ovo de Páscoa especial, em parceria com o artista Gustavo Rosa. A renda da venda será revertida para o Instituto Chefs Especiais, que busca inserir profissionais portadores de Síndrome de Down no mercado de trabalho.

A Fundação Itaú Social realiza quarta, no Sesc Vila Mariana, workshop de incentivo à leitura Por Um País de Leitores: Mobiliza, Brasil!

A ONG Médicos Sem Fronteiras divulgou, em seu site, vídeo para divulgar as principais atividades da organização durante o mês de março. Entre os destaques estão a saúde materna e o tratamento de tuberculose.