Responsabilidade social

Anunciado no Fórum Mundial de Sustentabilidade, em Manaus. A P&G trará ao Brasil, no 2º semestre, seu P&G Purifier – sachê de 4 gramas que transforma 10 litros de água contaminada em 10 litros de água potável. Doará 1,1 milhão de unidades à Fundação Amazonas Sustentável, que desenvolve projetos na região.

O Meliá Hotels International ficará às escuras. Aderiu à Hora do Planeta, dia 31, e apagará as luzes de seus hotéis por 60 minutos. Os clientes também ganharão lanternas sustentáveis.

É dia 29 o seminário Virando o Jogo: o Esporte Contra o Crack, promovido por Hélio Campos Mello e Patrícia Rousseaux, da Editora Brasileiros. No Museu do Futebol.

Silvia Angerami lança o livro Vilma: os Anjos Vão Embora Mais Cedo, homenagem à amiga que morreu de câncer em 2010. Em prol do GRAACC. Dia 9, na Cultura do Villa-Lobos.

Aulas de caratê para crianças com Down em SP e circuito de cross country em favelas pacificadas no Rio receberão apoio do Programa Oi de Patrocínio Esportivo Incentivado.

A butique Claudeteedeca avisa: 5% das vendas realizadas amanhã serão revertidas para a Acorde, de Embu.

Um agasalho infantil em bom estado vale ingresso para o Sony Fashion Weekend Kids. Hoje, no Iguatemi.

Elizabeth Zogbi recebe autoridades e a comunidade sírio-libanesa para cerimônia comemorativa de 100 anos da Associação A Mão Branca. Hoje, na Catedral Ortodoxa de São Paulo.