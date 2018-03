Responsabilidade social

A Vale ganhou um dos prêmios Sustainable Biofuels 2012, da World Biofuels Markets. Pelo plantio de palma no Pará, por meio de agricultura familiar.

A mostra e o livro Bordar a Vida – Histórias dos Trabalhos das Mulheres da ACTC serão lançados na Galeria Estação. Quarta-feira.

O Santander Universidades abriu inscrições para bolsas de estudo dos programas Top España, Top China, Bolsas Luso-Brasileiras e Bolsas Ibero-Americanas. Voltado para estudantes e professores.

É hoje o Handebol Solidário, com estrelas do esporte de diferentes gerações, no Clube Pinheiros. Iniciativa do Instituto Carlos Chagas e a Unip. Em prol das vítimas das enchentes do Rio e Minas Gerais.

A Goodyear e a Fundação Educar DPaschoal levarão 30 crianças do Instituto Ingo Hoffmann, que lutam contra o câncer, para a 1ª etapa do Stock Car. Dia 23, em Interlagos.

A Abbott Brasil apoia a Operação Sorriso Brasil na realização de cirurgias de crianças e adultos com lábio leporino e fenda palatina. Em 2012, serão 500 cirurgias de graça em seis cidades.

Páscoa Solidária na loja Pecadille. Com parte da renda dos produtos revertida para a Liga Solidária.

Em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, o livro Instituto Olga Kos será relançado. No MIS, dia 21.

O Moinho São Jorge vai dar um quilo de farinha trigo para cada “curtir” que o post da ação Padaria Legal receber. Em prol do projeto Padaria Artesanal deLu Alckmin.