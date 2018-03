Responsabilidade social

O Programa Acreditar, da Odebrecht Energia, garantiu que 85% dos trabalhadores das obras da hidrelétrica Porto Velho (Ro) fossem moradores da região, evitando o impacto causados por grandes fluxos migratórios. Os resultados serão apresentados este mês no Fórum Mundial de Água. Em Marselha, na França.

Adriana e Romeu Trussardi Neto pilotam o Trousseau do Bem. A edição 2012 oferece descontos de até 40% em produtos selecionados. Em prol de entidades de SP, RJ, BH, Brasília e Salvador.

Ponto para o Instituto Camargo Corrêa. Acaba de entregar 9 mil livros infanto-juvenis a escolas de Pedro Leopoldo, Ijaci e Santana do Paraíso, cidades mineiras onde a empresa está presente.

A L’Oréal avisa: começa, dia 19, em seu site, as inscrições para o prêmio Mulheres na Ciência. Em homenagem à Rio+20, esta edição priorizará estudos que contribuam para o desenvolvimento sustentável.

E a CCR AutoBAn promove a campanha Voluntários da Vida. Seus colaboradores de Jundiaí, Campinas e Americana doarão sangue a hemocentros das três cidades.

O trote solidário da Anhembi Morumbi contabilizou cerca de 500 doadores de sangue e cadastrados para doação de medula óssea. E também arrecadou meia tonelada de alimentos.

Duas faixas para ajudar na orientação de cegos foram instaladas em frente ao Teatro do Núcleo Experimental, na Barra Funda. Iniciativa do diretor Zé Henrique de Paula, preocupado com os frequentadores da Laramara.