Responsabilidade social

Isaac Karabtchevsky rege os jovens do Instituto Baccarelli na abertura da temporada 2012 da Sinfônica Heliópolis. Dia 10, na Sala São Paulo.

Bruna Lombardi, Carlos Alberto Riccelli e Christiane Torloni estarão no Fórum Mundial de Sustentabilidade. De 22 a 24, em Manaus

O Instituto Se Toque, presidido por Monica Serra, promove, amanhã, o evento Câncer de Mama – Toque no Assunto com Carinho, na Câmara Municipal. Com homenagem e palestra de Sérgio Simon, da Oncologia do Einstein.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Nicete Bruno, Monica Waldvogel, Sara Goldman e Rosmary Corrêa participam do fórum Desafios da Mulher no Século 21, no Pérola Byington. Quinta-feira.

Bhau Korde, morador de uma das maiores favelas de Mumbai e expert em assentamentos informais, desembarca hoje em Paraisópolis. Participa do programa Jornada da Habitação, organizado pela Sehab municipal.

Diane von Furstenberg pilota o seu DVF Awards dia 9 no Lincoln Center, em NY. A premiação homenageia mulheres inspiradoras e comprometidas socialmente.

Bozzano e Avanço renovaram patrocínio aos times masculinos de vôlei sentado do Clube dos Paraplégicos de SP.

Luiz Augusto Milano, presidente da Matec Engenharia, e demais voluntários da empresa vão oferecer aulas de construção para moradores do Campo Limpo atendidos pelo Projeto Arrastão. Ao longo de março.