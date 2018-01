Responsabilidade social

Alunos do NAVE, programa educacional do instituto Oi Futuro, enfrentam maratona do Global Game Jam, até hoje em Recife. Equipes de jovens programadores têm 48 horas de atividades ininterruptas para criar jogos eletrônicos.

O São Paulo Convention & Visitors Bureau adotou o papel sulfite produzido com bagaço de cana. Vai substituir a versão de eucalipto usada em cartas para associados, relatórios e dossiês de captação. Economia de 4 mil folhas de papel por mês.

A ONG Cáritas participou de reunião, semana passada, que reativou o Comitê para Refugiados no Estado de São Paulo, há muito tempo parado. Apresentaram dados à Eloísa Arruda, Secretária de Justiça, que se comprometeu a participar de todos os encontros.

O Parque das Neblinas, gerenciada pelo Instituto Ecofuturo, em Mogi das Cruzes, apresentará suas receitas no Sofá Café, em Pinheiros, a partir de terça. Elaborados com ingredientes da mata atlântica, os pratos são preparados por moradoras da região, que abriram a Sabor da Capela, dedicada a gastronomia sustentável.

Crianças matriculadas na rede municipal de educação infantil de São Paulo receberão uma coleção de livros infantis. Resultado de parceria entre a Fundação Itaú Social e a Secretaria Municipal de Educação, que distribuíra 1,8 milhões de exemplares.

Miriam Galvonas Jasiulionis, da Farmacologia da Unifesp, estreia ciclo sobre saúde promovido pela Salomão Zoppi Diagnósticos. Fala sobre estresse oxidativo e melanoma. Dia 6, na sede da empresa, em Moema. De graça.