A Supergasbras engajou-se no combate a dengue no Rio. Vai encartar 1,5 milhões de informativos nos botijões e está capacitando funcionários para participarem de eventos de conscientização da população da Rocinha e de São Gonçalo.

A Hyundai Motor Brasil trará, nos próximos dias, 60 universitários coreanos para trabalhar como voluntários na reconstrução de casas populares, em Taboão da Serra. E também para desenvolverem atividades sociais em instituições de Piracicaba. Trata-se do programa Happy Move Youth Volunteers.

A Novelis avisa: investe R$ 740 mil em ações de responsabilidade social este ano . Entre eles, o apoio institucional ao Museu do Futebol, com foco na reciclagem de latas de alumínio.

E a Zumba Fitness doou um milhão de dólares em para pesquisa do câncer de mama em 2011. Os recursos foram arrecadados por meio do Party in Pink, eventos de dança realizados pelos instrutores da empresa em 34 países, inclusive no Brasil.

Vai até o dia 1º as inscrições pela web do curso a distância para quem convive com pessoas com deficiência física ou mental. Promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com o Centro Paula Souza, Fundação de Apoio à Tecnologia e a Faculdade de Medicina da USP. De graça.

A Casa Eurico comemora. Arrecadou 863 pares de sapatos em prol da Unibes. A entidade israelita atende pessoas em situação vulnerabilidade e risco social.