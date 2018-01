Responsabilidade social

O Itaú inova. Comercial de sua mais recente campanha sobre uso consciente de papel mostra vídeo do YouTube que fez sucesso mundial. Trata-se de um bebê que gargalha ao ver uma pessoa picotar um pedaço de papel. Quarta, na TV.

O Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital Abreu Sodré, ligado à AACD, comemora. Com apoio da Johnson & Johnson Foundation, vai identificar e estudar pacientes portadores de artrite associada à psoríase, tipo de doença de pele autoimune.

Mudança na presidência da ADJ Diabetes Brasil. Sai Ione Taiar Fucs, entra Carlos José Augusto da Costa.

O Instituto Movere avisa:promove, no fim do mês, curso de aperfeiçoamento em obesidade infantil para profissionais de saúde. Gratuito.

Sugata Mitra, cientista educacional e professor da Newcastle University, desembarca no Brasil, a convite da Fundação Telefônica. Vem participar da Campus Party 2012, em fevereiro. O indiano aproveita para ir ao Parque Santo Antônio, zona sul de SP, onde realizará experimentos de aprendizado via computador com crianças da comunidade.

A campanha de fim de ano da White Martins bateu recorde. Arrecadou 80 toneladas de alimentos entre funcionários do Brasil e de oito países da América do Sul. A quantidade foi dobrada pela própria companhia, para beneficiar 140 instituições.

Os empreendimentos populares assessorados pelo Instituto Consulado da Mulher, da Consul, alcançaram faturamento de R$ 5,8 milhões em 2011.