Responsabilidade social

O show dos Cantores do Bem é dia 16, no Espaço Trivento. Em prol do Projeto Aquarela, que atende jovens.

Alex Atala pilotará jantar beneficente em prol da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Dia 7, no Dalva e Dito.

O Instituto ABCD desenvolve atividades em torno da dislexia a partir de hoje até dia 6. Inspirado na Dyslexia Awareness Week, que acontece simultaneamente na Inglaterra.

O Instituto Consulado da Mulher, da Consul, comemora. No último ano, 1.777 mulheres foram assessoradas e geraram R$ 4.282.094 de faturamento para os empreendimentos em que atuam.

A MSC Cruzeiros e a UNICEF arrecadaram 1 milhão de euros entre hóspedes de cruzeiros da armadora italiana. O montante acaba de ser entregue para projetos sociais de Brasilândia e Sapopemba.

Alunos da rede pública de Guajará-Mirim, em Rondônia, receberão bibliotecas móveis com acervo de 300 livros cada. É o programa Escola Ideal, do Instituto Camargo Corrêa.

E Evando dos Santos, que mantém biblioteca comunitária na Vila da Penha, receberá das mãos de Dilma a Ordem do Mérito Cultural. Dia 9, em Recife. Indicação da Biblioteca Nacional.

Na trilha do ecologicamente correto, Xico Graziano lançou, está semana, o livro Criança Ecológica, a História, em parceria com Mônica Lima.

O Grupo Pão de Açúcar avisa: parte da venda de seus panetones de fabricação própria será destinada à AACD. Até o dia 31 de dezembro.