Responsabilidade social

A peça O Libertino, dirigida por Jô Soares, tem apresentação especial, dia 30, em prol da Associação Prato Cheio. No Cultura Artística do Itaim Bibi. Ingressos a R$ 80.

João Carlos Martins conduzirá concerto, sábado, no HSBC. Com renda revertida para a Childhood Brasil.

O Colégio Sion recebe tradicional bazar da Obra de São Teodoro. Em prol do Centro de Educação Infantil Irmã Natividade. Terça e quarta.

A MegaDealer fechou parceria com o Projeto Arrastão: ano que vem, treinará meninos carentes para serem vendedores de carros. Duração de quatro meses, com direito a encaminhamento para o mercado de trabalho.

O Projeto Velho Amigo promove encontro beneficente entre Toquinho

Copos plásticos, papéis, sacos e demais materiais usados no programa Cinema Itinerante Ultragaz, acabam de ser entreguem para cooperativas de reciclagem.

A TIM levará à Paraisópolis músicos que participarão do festival PercPan. Stewart Copeland, ex-The Police, e integrantes da B’Net, banda marroquina, farão oficinas de percussão na favela. Dias 9, 10 e 11.

A MPX, do Grupo EBX, investiu R$250 mil em área de lazer na Associação Peter Pan, no Ceará. Que atende cerca de 1.500 jovens com câncer.

A Accenture investirá US$ 1,1 milhão no Conexão. O projeto capacita jovens para inserção no mercado de trabalho.