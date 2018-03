Responsabilidade Social

Xinha D’Orey Espírito Santo, presidente da Liga Solidária, pilota recepção em prol da entidade. Com apresentação da pianista Juliana D’Agostini. Em uma residência no Real Parque cedida para o evento. Terça.

A Associação Cedro do Líbano promove seu tradicional almoço beneficente, no Clube Monte Líbano. Dia 20.

Dr. George Schahin, presidente do Hospital Santa Paula, pilotou comemoração no Jockey Club, sexta. Motivo? O Dia do Médico e a construção do novo centro de oncologia.

Vinte alunos que trabalham no canteiro de obras da Vale, em Vitória (ES)

A Chapel School promove sua tradicional mostra beneficente, a Chapel Art Show. A partir do dia 20. Com destaque para 85 obras de.

A escola Germinare, iniciativa social do Instituto JBS, registrou aumento de 30% nas inscrições para o ano letivo de 2012. Oferece ensino que estimula o empreendedorismo. Atende, hoje, 370 crianças.

Marcelo Valle, Mel Lisboa e Alexandra Richter serão os mestres de cerimônia do jantar italiano do GRAACC. Dia 20, no Moinho Eventos. Com renda revertida para tratamento do câncer infantojuvenil.

Denise Fraga comanda a entrega do Prêmio Victor Civita, que elegerá os melhores educadores. Segunda-feira, na Sala São Paulo.