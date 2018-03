Responsabilidade social

Beatriz Monteiro de Carvalho convida: bazar da AACD com artesanatos criados pelas mães dos pacientes. Dia 17, na Sociedade Harmonia de Tênis.

Acontece amanhã jantar e leilão em prol do Projeto Nova Canaã, durante a WTCA General Assembly 2011. O evento, no WTC, reunirá mais de 600 empresários internacionais e brasileiros.

O Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, que atende crianças, jovens e adultos com Síndrome de Down e comprometimento intelectual, realiza chá beneficente. Terça, no Terraço Itália.

Raphael Falci e Chiara Gadaleta comandam quarta, no ateliê do designer, venda de acessórios produzidos, com material reciclado, pelas crianças da Associação para o Desenvolvimento Integral do Down. A renda será revertida para a instituição.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Irmãos Campana, Antonio Bernardo, entre outros, expõem na Galeria Vermelho, com direito a leilão em prol da ACTC. É do projeto Bordando Design. Terça.

O Museu da Casa Brasileira exibe a mostra Design Italiano para Sustentabilidade.

Josenir Teixeira acaba de ançar o livro O Terceiro Setor em Perspectiva: da Estrutura à Função Social.

O Habib’s doou 2,7 mil kits de refeição aos colaboradores do Grupo Telefônica, que participaram, sexta, do Dia dos Voluntários Telefônica, em São Paulo. Este ano, a empresa de telefonia planeja reformar, na Barra Funda, duas praças, uma escola, um centro de saúde e um abrigo.