Responsabilidade social

Angela Lemos e Helô Pinheiro pilotam desfile beneficente com peças da grife Amarras. Em prol da ONG Florescer. Amanhã, na Vila Bisutti.

Com apoio do Submarino, os grafiteiros do Flesh Beck Crew estilizam telas durante o Rock in Rio. No final do festival, os trabalhos serão leiloados para instituições carentes.

Mil pessoas, número recorde, entre crianças, jovens e adultos, participaram da Prova Run&Fun, de Mario Sergio Andrade, na USP, domingo passado. Mais de R$48 mil foram arrecadados para a Associação Esporte Solidário.

Sandy e Marcelo Bratke fazem concerto beneficente em prol de Liga Solidária, Colégio Mão Amiga e Sonhar Acordado. Dia 26 de outubro, no Teatro Alfa.

O Grupo Tom Brasil e a ONG Make-a-Wish avisam: todos que forem a HSBC Brasil e Vivo Rio, durante este mês em que se comemora o Dia da Criança, estarão colaborando para a realização dos sonhos de pequenos carentes.

Michael Bloomberg, prefeito de NY, acaba de doar para uma instituição beneficente brasileira por meio um fundo que preside. A escolhida foi a Unibes – União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social.

O Baile Rosa, do Instituto Rukha, que desenvolve atividade voltadas à prevenção da gravidez precoce, acontece sábado, no Círculo Militar.

O Baked Sorriso, da Baked Potato, será dia 12. Neste dia todo o faturamento da rede será doado para a FADA, que atende autistas. Este ano a campanha, conta com batata desenvolvida por Alex Atala.