Responsabilidade social

Psiquiatras brasileiros e internacionais de peso desembarcam no Rio esta semana. Para o Simpósio Internacional de Identificação e Intervenção Precoce nas Psicoses. A partir de quarta, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ.

O Fashion Targets Auction, leilão em prol da campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda, acontece terça. São 19 lotes, com peças de Hebe Camargo e obras de Romero Britto e Gustavo Rosa. No Lounge One do Iguatemi.

O HSBC Climate Partnership, programa que pesquisa os efeitos das mudanças climáticas, fez as contas. Já envolveu 45 mil colaboradores de Brasil, China, Índia, Inglaterra e Estados Unidos. Em quatro anos, a iniciativa protegeu três milhões de hectares de florestas.

O Museu das Minas e do Metal, patrocinado pelo Grupo EBX em BH, participa da Primavera dos Museus. Para o evento do Ibram, criou o projeto MMMusas, série de depoimentos em vídeo com mulheres históricas que fazem parte do contexto da instituição.

O resultado pode ser conferido em www.mmm.org.br.

Dilsa e John Doddrell, cônsul geral britânico, receberão convidados para Uma Noite com os Beatles 4 Ever, festa beneficente em prol da ACER Brasil. Joia criada para presentear Kate e William será rifada, a pedido do casal real. Dia 6, no Morumbi.

A ONG Um Teto para o Meu País avisa: terá aplicativo móvel institucional. A entidade, que constrói casas emergenciais para pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, usará o app para se comunicar com seus voluntários.