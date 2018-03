Responsabilidade social

O MAM-SP promove show do rapper surdo Signmark e de Iggor Cavalera para o encerramento da Semana Cultural Sinais na Arte, dia 24. Com direito a cardápio sensorial de Neka Barreto e dançarinos de sinais. Apoio do Banco ING.

A Fundação Itaú Social lança, amanhã, campanha de incentivo à leitura. Distribuirá um milhão de coleções, compostas por três livros voltados a crianças e um folheto com dicas de leitura. A serem solicitadas no site do banco.

Sergio Valente aproveita a festa de 22 anos da DM9, amanhã, para lançar projeto de sustentabilidade da agência.

A Feijoada do Lar da Bênção Divina acontece hoje, na Estação São Paulo. Produção da Ponto Zero e da Dreams.

A Volkswagen do Brasil passará a requerer, de seus fornecedores, condutas voltadas ao bem-estar social e à preservação do meio ambiente.

A Nestlé e o Instituto Ayrton Senna fecharam parceria. Vão capacitar professores e oferecer materiais pedagógicos voltados à aprendizagem socioambiental. A iniciativa pretende atingir 697 municípios de 20 Estados.

A Pureit, marca de purificadores da Unilever, distribuirá mil unidades para quatro comunidades atendidas pela Pastoral da Criança. Além de realizar campanha de conscientização por acesso a água segura.

Abertas as inscrições para o Prêmio Citi Melhores Micro- empreendimentos, da Citi Foundation. Até 15 de outubro.

Interinas: Débora Bergamasco, Marilia Neustein e Paula Bonelli.