Responsabilidade social

Depois de mais de 60 anos vendendo os próprios produtos, o Unicef resolveu licenciar sua marca. O Brasil lidera o movimento, e o primeiro contrato já foi assinado com a Tilibra. Por ano, a organização vende 1,3 milhão de cartões.

A AACD caminha rumo a parcerias internacionais. O CEO da ONG, João Octaviano Machado Neto, foi a NY encontrar as lideranças do Hospital for Special Surgery e do Hospital da NYU.

A ONG Futebol de Rua, que conta hoje 450 crianças (200 só em Heliópolis), trabalha para formar um time de 650 pequenos atendidos em 2012. Para aprender lições de cidadania via esporte.

A Faap lançou curso de Tradutor-Intérprete de inglês-português para pessoas com deficiência visual. No âmbito do Núcleo de Superação. As inscrições vão até outubro.

Em comemoração ao Rosh Hashaná, Ana e Renata Feffer promovem coquetel em prol da ONG Amigos da Criança com Reumatismo. Quinta, na CAU Chocolates.

O hospital estadual Emílio Ribas começou programa de capacitação para o mercado de trabalho voltado a jovens com HIV. Com direito a aulas de empreendedorismo e processos organizacionais.

Acaba de sair do forno a terceira edição da Memória de Sustentabilidade das Empresas Associadas à Cámara Española. Publicação que mostra o envolvimento de empresas em projetos ecologicamente corretos.

Interinos: Débora Bergamasco, Marilia Neustein e Paula Bonelli.