A Suzano Papel e Celulose inova. Em parceria com mais seis empresas europeias, desenvolve projeto para extrair do eucalipto alternativas para produção de biocombustíveis e produtos químicos orgânicos. Com 5 milhões de recursos da União Europeia.

Gisele Bündchen leiloará oito vestidos no Fashion’s Night Out, em SP, dia 12. Em prol de projetos sociais amadrinhados pela top.

O balanço Social da Unimed aponta: investimento de R$ 1,150 bilhão em responsabilidade social em 2010. A previsão é alcançar R$ 1,3 bi em 2011.

O Concurso Tempos de Escola recebeu 2.990 inscrições, aumento de 332% em relação à última edição. A iniciativa promove educação escolar nos municípios onde ficam as unidades do Grupo Votorantim.

Entrou no ar site de e-commerce com presentes feitos por ONGs e artesãos. Ideia de Alfredo Finotti. Nome? Brasil Bacana.

Terminou ontem a primeira fase de mutirões para deficientes promovido pelo Instituto Mara Gabrilli. Pelo menos 292 pessoas foram atendidas.

Ponto para Marcelo Rosenbaum. O designer será o mentor dos cinco arquitetos de interiores sorteados pelo Prêmio Top 100 Kaza. Eles projetarão áreas de conforto para o Hospital de Câncer de Barretos.

A São Paulo Restaurant Week avisa: convidará os participantes a contribuírem com R$ 1 em cada refeição para a ONG Ação Comunitária Monte Azul; e a doarem cupom fiscal para o Instituto Ayrton Senna.