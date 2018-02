Responsabilidade social

A turma da Escola de Música e Cidadania da Cidade de Deus, no Rio, comemora. Ganhou patrocínio no valor de R$ 200 mil da Merck S/A. Agora, a meta é atender 200 alunos até o final do ano.

Caraigá Veículos do Morumbi armou campanha de doação de sangue. Seus funcionários estão sendo convidados a ajudar o hemocentro São Lucas. No dia 5.

A Ultragaz coloca na estrada, terça-feira, sua carreta de cinema itinerante. Sai de São Paulo e passará, este ano, por 25 cidades brasileiras. São 92 lugares, para jovens e crianças assistirem cinema de graça.

A ONG Adote um Gatinho fez as contas: conseguiu arrumar lar para 4.000 bichanos desde que abriu as portas, em 2003.

Tereza Bracher comanda noite de abertura do Salão de Arte. Dia 15, na Hebraica. Em benefício da ACTC.

São Francisco do Sul (SC) festeja. A ArcelorMittal Vega investiu R$ 500 mil na construção da Casa Johanna Stammerjohann Fischer, junto com a prefeitura. Acolherá jovens em situação de risco.

A Goodyear avisa: acaba de inaugurar em Gravataí (RS) a primeira revendedora de pneus de baixo impacto ambiental do Brasil. A loja, por exemplo, tem sistema de reutilização de água da chuva, além de estrutura para reciclagem dos subprodutos da recauchutagem.

Viko Tangoda comanda as caçarolas na Associação Travessia, dia 27. É o Sopa na Caneca, em prol da Associação Travessia. Em parceria com o Atelier Hideko Honma.