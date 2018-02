Responsabilidade social

Luis Felipe Tavares promove Jogo Solidário de beach soccer entre Brasil e Japão nas areias de Copacabana. Em prol da ONG Save the Children. No dia 30. Cafu e Zico estarão lá.

Carlos Dias, ultramaratonista, cruzará a faixa no dia 13, em plena Brazil Sports Show, na Bienal. Ele correu cerca de 18.000 km por todo o País – e vendeu cada um deles por R$ 2. Em benefício do Graacc.

Já a embaixada do Brasil em Washington organiza jogo beneficente de polo em prol da Abrace e Inmed Brasil. Dia 30, no Capitol Polo Club.

Lygia Fagundes Telles apoia o LivrosParaTodos da Fundação Carlos Chagas. Na última sexta-feira, o projeto doou 1.400 obras, de grandes autores da literatura brasileira, para o Gol de Letra, Projeto Aprendiz e as comunidades de Paraisópolis e Heliópolis.

Furnas recebe, até o dia 15, inscrições para o Programa Furnas Social. A iniciativa destina de R$ 15 mil a R$ 1 milhão para projetos comunitários em regiões nas quais a empresa tem instalações.

A Petrobrás avisa: lançou seu novo site da ouvidoria, acessível a deficientes.

Alberto Frisoli pilota jantar em prol do Ceca, abrigo para crianças carentes em Embu. No restaurante Allegro Cucina, dia 15.

Marcelo Tas, Marco Luque e Rafinha Bastos apresentam o espetáculo 1 Banquinho pra 3 com renda revertida para a Casa do Zezinho. Serginho Groisman também é esperado por lá. Na terça-feira, no Teatro do Shopping Frei Caneca.